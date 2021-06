Fotod ⟩ Afganistanis teeninud viimane Eesti jalaväerühm jõudis tagasi koju

«Kaitsevägi ja liitlased suutsid Afganistanis oldud aastatega võtta Al-Qaedalt ära nende tegevuspiirkonna ja tugipunktid ning toetada Afganistani oma riigi taastamisel. Selle tulemusel kaitses Afganistani armee kahe aasta eest oma jõududega valimiste korraldamist ning see on ka meie operatsioonide suurim saavutus – õpetada välja sõjavägi, mis suudab iseseisvalt edukalt tegutseda,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Ta märkis, et Eesti sõdur on olnud missioonidel nii hea kui üks sõdur olema peab ja see on loonud liitlastes Eesti vastu tugeva usalduse. «Tänu välisoperatsioonidel osalemisele oleme paremad sõdurid ja oleme saanud kinnitust, et meie sõdurid on tasemel,» ütles Herem.