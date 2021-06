Jaani kummutab Martin Helme väiteid ABISe eelnõust

Martin Helme: alustame täna riigikogus töötakistust

«Meie seisukoht on, et tegemist on järjekordse politseiriigi tööriistaga. Tegemist on kõige jõhkrama kõikehõlmava jälgimisühiskonna loomisega,» märgib Helme ja lisab, et fraktsioon seisab kategooriliselt selle vastu. «Me kavatseme seisata kogu riigikogu töö selleks, et takistada selle eelnõu seaduseks saamist. Koalitsioon on otsustanud, et ta on valmis ohverdama kõik ülejäänud valitsuse eelnõud selle nimel, et ABIS vastu saaks võetud. Hüva on. Meie oleme otsustanud takistada kogu valitsuse seadusandlikku agendat,» kirjutab EKRE esimees.