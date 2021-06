Häirekeskus sai väljakutse kell 14.54, et Pääsküla raba põleb. Päästeamet reageeris sellele suurte jõududega: kaasatud on lähedal olevad vabatahtlikud; kutselistest päästekomandodest on saadetud Kesklinna, Lilleküla, Nõmme brigaadid. Lisaks on kasutusel ka droonid ja ATV-d.