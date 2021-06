FOTOD JA VIDEO ⟩ Päästetööde juht: Pääsküla rabapõlengu kustutustööd võtavad aega veel tunde

Pääsküla rabas põles umbes kümne hektari suurune kaitsealune rabamaastik ning hetkel käivad järelkustutustööd. Päästetöödel osalevad tuletõrjujad prognoosivad, et kustutustegevust jagub veel kolmeks–neljaks tunniks.

Kohale on sõitnud mõlemad: nii Kesklinna kui Nõmme komandod. Lisaks kutselistele päästjatele on appi tulnud Hüüru ja Saku vabatahtlikud päästekomandod ja Alansi vabatahtlik päästeselts Kose vallast. Kustutustöid alustati kell 15.38.

Kell 20 teatati, et tuli saadi kontrolli alla ja kustutustööd loodetakse ööseks lõpetada. on saadud kontrolli alla ja kustutustööd loodetakse lõpetada ööseks.

Päästetööde juht, operatiivkorrapidaja Tiit Käit ütles, et kustutustöödel osaleb 38 päästjat ja tööd jagub veel tundideks. «Kuigi oleme suure põlengu saanud kontrolli alla ja kustutustööd veel jätkuvad, ei saa anda garantiid, et tuli on lõplikult kustutatud. Raba hoiab tuld endas mitmeid päevi ja tulekoldeid võib tekkida uuesti. Kindlasti kontrollime piirkonda ja hoiame silma peal veel mitu päeva,» sõnas Käit.