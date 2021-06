OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juhiks valiti Mati Raidma

Raidma sõnul on Eesti julgeoleku tagamisel üheks oluliseks nurgakivi see, et Eesti oleks rahvusvaheliselt usaldusväärne partner. «Eesti esindajate aktiivne roll OSCE Parlamentaarses Assamblees annab Eestile paremad võimalused rahvusvahelisel tasandil kaasa rääkimiseks ning aitab pöörata vajalikku tähelepanu meie piirkonnale ja siinsetele väljakutsetele julgeolekumaailmas,» selgitas ta ja lisas, et et Eesti parlamendi delegatsiooni juhiks olemine on seega suur missioon ja vastutus. «Tööpõld on lai ja väljakutseid palju,» sõnab Raidma.