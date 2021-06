FOTOD ⟩ Liikursuurtükid K9 lasid üle Tallinna-Narva maantee

«Tänased laskmised on väga tähtis samm nii 1. jalaväebrigaadile kui ka riigikaitsele tervikuna. Olemasolevad harjutusväljad ei võimalda meil harjutada kaudtule vahendite kogu võime kasutamist, mistõttu võivad väljaõpe ja meie kogemused jääda puudulikuks. Täna me näitasime, et ka üle tsiviilmaade lastes suudame me tagada ohutuse ja korra,» ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus lisades, et harjutuse planeerimisel ja läbiviimisel oli olulisimaks kriteeriumiks ümbruskonna inimeste ohutus.