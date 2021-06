Reinsalu: valitsust lõhkus EKRE pidev üle võlli retoorika

«Need kohtumised toimusid Stenbocki maja väikeses hoovimajas. Pahatihti algasid need siis, kui kõigil olid tööd tehtud ehk siis hilisõhtul. Nii pole ime, kui eriti eelarveteemadel aruteludel mindi laiali juba järgmisel kuupäeval. See oli valitsuse kui terviku toimimismehhanism,» kirjutas Reinsalu.

Reinsalu meenutab, et üldiselt oli valitsuses tegelikult avalikkusele ehk üllatavalt mõjuvana üpris meeldiv ja kodune tööõhkkond. Teinekord püüdsid Helmed küll kehtestada ennast tugevamalt mõnes sugugi mitte eriliselt dramaatilises vaidlusküsimuses ja teatasid, et kui asi ei lahene neile soovitud suunas, siis nad lahkuvad valitsusest.

«Koalitsioonivalitsustel on oma toimimisreeglid ja üks reegel on, et ei hääletata. Seda on küll kritiseeritud, aga ega jätkusuutlikumat otsuste tegemise meetodit olemas pole. Seetõttu jäävad paraku langetamata nii mitmedki mõistlikud otsused, aga hoitakse ära ka hulk ebamõistlikku,» meenutas Reinsalu eelmise valitsuse otsuste vastuvõtmist.

Teemasid tuli nagu aleksandrikoogi kihte

Riigikogu liige Urmas Reinsalu. FOTO: Eero Vabamägi

Miks te selle raamatu kirjutasite?

Aga sellepärast, et aeg oli nii põnev. Mõnes mõttes jäi sellesse kahte aastasse mitu maailma. Üks oli sisepoliitiliselt väga laetud debatt selle valitsuse üle pooldajate ja vastaste väga tugeva väärtuskonfliktiga, teine oli koroonakriis nii Eestis kui maailmas ja kolmas oli loomulikult see, et Eesti välispoliitikas olid ka väga põnevad ajad. Saamine julgeolekunõukokku ja rida muid üsna turvalisi momente.

Kas te oma partneritega rääkisite ka läbi, kui seda raamatut kirjutasite?

Ei, seda ma ei pidanud vajalikuks. Ma tahaks arvata, et see raamat on faktitäpne, mis puudutab sündmuste kirjeldust. Kindlasti on seal sees palju hinnanguid läbi minu silmade ja läbi selle, mis mina oma kahe kõrva vahel tajusin.

Oli teil keegi abiks, kes seda kirja aitas panna?

Ei olnud. Kui oli 26. jaanuar ja uus valitsus astus ametisse, sain ma riigikogus ühe toa võtme, istusin seal toas maha. Kõlgutasin seal jalgu diivani peal ja mõtlesin, et millega ma nüüd siin tegelen lisaks valitsuse soputamisele, kui nad rumalusi teevad, ja siis tekkis see moment. Hakkasin teksti paberile panema. Keeletoimetaja on selle asja üle käinud, aga raamatu sisu püüdsin ma ise, nii hästi-halvasti kui oskasin, kirja panna.

Kui peaksite hindama kõiki neid valitsusi, kus olete olnud, siis kui raskeks hindate selles valitsuses olemist?

Kuna seal oli nii mitu maailma, siis oli ta muidugi kõige sündmustetihkem. Seda olukorda võib võrrelda kolmekordse selle ajaga, mis muidu oleks olnud, sest igal hommikul tulid sündmused nagu aleksandrikoogi kihid: koroona, sisepoliitiline möll ja välispoliitika küsimused.

Seda raamatut tasub lugeda inimestel, kes tahab saada sisevaadet selle kohta, mis valitsuses tegelikult juhtus. Ja ma püüdsin võtta kokku seda väga kiiret dünaamilist ja ettemääramatut koroonakriisi alguse aegset olukorda, nii Eestis kui mujal.

Pikem intervjuu oli eetris Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega»