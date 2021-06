Kristian Jaani: ABISe eelnõu vastuvõtmisega on kiire

Praegu tugineb politsei kriminaalasjade menetlemisel Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) andmebaasile AFIS, kuid see andmebaas on sisuliselt oma aja ära elanud.

«See on väga vana süsteem, aastast 2005 ja vajab teatud aja tagant taaskäivitamist – süsteem on selline, et peab vahepeal puhastama. Viimased taaskäivitamised on olnud väga kriitilised ja on kahtlusi, kas süsteem üldse tööle läheb,» ütles Jaani valitsuse pressikonverentsil.

«Suvel me peame uuesti seda taaskäivitust tegema ja oht läheb iga kord suuremaks,» ütles Jaani ja lisas, et juhul kui kõik need andmed lähevad kaotsi, väheneb ka kuritegude uurimise võimekus.

ABISe süsteemis oleks Jaani sõnul nii biomeetrilised andmed kui biograafilised andmed eraldi. «Et ei oleks ohtu, kus näed ühes kohas nii fotot kui inimese andmeid. Täna see tõepoolest nii on. Eesmärk on, et see tulevikus enam nii ei oleks,» selgitas Jaani.

Riigikogus käib ABISe eelnõu blokeerimine

Tänane Postimees vahendas, et möödunud aasta oktoobris esitas toonane siseminister Mart Helme (EKRE) ministeeriumide kooskõlastusringile ABISe eelnõu. Eile blokeeris EKRE aga enda esitatud eelnõu riigikogus 110 muudatusettepanekuga.

«Vahepeal on olud muutunud,» vastas EKRE aseesimees, endine siseminister Mart Helme küsimusele, miks enda algatatud eelnõu enam ei toetata. Tema sõnul seisnes algne eelnõu lahendus selles, et valmistatakse üks uus IT-lahendus, mis hõlbustab infovahetust andmebaaside vahel. Ent Helmele selgus sügisel, et on kujunemas hoopiski superandmebaas, ning seetõttu jäi eelnõu pärast kooskõlastusringi seisma.

Kristian Jaani ütles, et seaduseelnõu on täna täpselt samasugune kui seitse kuud tagasi, mil eelnõu läks kooskõlastusringile Mart Helme allkirjaga.

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul tegeleb valitsus enne jaanipäeva väga ebameeldiva ja ebaloomuliku seadusloomega. «Tehakse erakorralisi majanduskomisjoni istungeid, tuuakse kiireloomuliselt väga suure mõjuga seadusi enne jaanipäeva saali,» ütles ta.