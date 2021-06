Kui ülirikkad Bill (65) ja Melinda (56) Gates teatasid maikuu algul oma 27 aastat kestnud abielu lahutamisest, oli maailma üllatus nii suur, et esimese hooga ei kõlanud isegi küsimust, miks nad seda teevad. Põhjust isegi ei paistnud. Alles kaks nädalat hiljem tuli päevavalgele kahtlusi, et Bill Gatesil võis olla abielu kestel lähemat läbikäimist ka teiste naistega, sealhulgas oma eelmise pruudiga.

Ent see, et keskealised – eri määratluste järgi 35–65-aastased – ühtäkki lahku lähevad, pole nüüdisajal midagi erilist. Aasta tagasi mai keskel teatasid päevase vahega esmalt muusik Hendrik Sal-Saller (nüüd 55) ja tema kaasa Berit oma 16 aastat kestnud koos- ja abielu lõppemisest ning seejärel tegid sama telemees Teet Margna (nüüd 48) ja tema kaasa Kristi, kes veetsid koos- ja abielus 18 aastat.

Ajas veidi tagasi minnes meenub, et möödunud kümnendi keskel lahutasid president Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves 11 aastat kestnud abielu; riigipea oli lahutades 61 ja esileedi saamas peagi 47. Kui ligi tosin aastat tagasi lahutasid kuraditosin aastat abielus olnud Edgar ja Vilja Savisaar, oli Keskerakonna liider 59 ja tema kaasa 47. Piirdudes siinkohal poliitikutega, kelle elu on avalik, võib meenutada Jaan Tootsi, kes oli 56, kui lahutas abikaasa Kerstist, ja vanuseskaala nooremast servast Kadri Simsonit, kes oli abikaasa Priidust lahutades 38.

Need, nagu öeldakse, on näited elust enesest. Mis, hoolimata suuremast või vähemast värvikusest, ei tõesta veel sugugi, et keskealised leivad ühisest kapist sagedamini välja tõstaks. Selleks, et Eestis saaks rääkida keskealiste lahutuslainest – nagu on Ameerikas tulnud vanemate kui 50-aastaste lahutajate puhul käibele sõnapaar gray divorce, hallipäiste lahutus –, tuleks arvestada ka neid, kelle elukäik ajakirjandusele huvi ei paku.