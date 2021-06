Kristian Jaani: minu maailmavaade on politseiniku maailmavaade

«Kui räägiksin oma maailmavaatest ja ma olen seda ka kuid tagasi öelnud ja ütlen ka täna, et minu maailmavaade on väga seotud politseiniku maailmavaatega, kus on väga oluline koht selles, kuidas me käsitleme siseturvalisust, kuidas me käsitleme seda, kuidas kuriteo ohvrid on hoitud ja kuidas me riigina või ka erakondade poolt käsitleme siseturvalisust väga laias vaates. Need asjad, mis liiguvad minu mõtetes, lähtuvalt puhtalt sellest, kust ma tulen, kus ma olen pikka aega töötanud,» selgitas ta.