Kallas: maksusüsteemi alused tuleb laiapõhjalises debatis üle vaadata

Kallase sõnul on riigi kulutused paisunud nagu pärmitaigen ja praegu tuleb hoida kulusid all kärbetega.

Kallase sõnul on eelarvekärped vajalikud kasvavate kulutuste kontrolli all hoidmiseks.

«See ei ole ju meie huvi ainult, see peaks olema kõikide maksumaksjate huvi. Kui riigi kulud viimase viie aastaga on kasvanud 47 protsenti, siis see on paisunud nagu pärmitaigen ja kuskil peab olema see piir, sest tulud ei ole kasvanud. Meil on mitu võimalust, üks on leida, kas kõiki kulusid on vaja,» rääkis Kallas.

Kallase sõnul vajab Eesti maksudebatti selles osas, mida maksustatakse ja mida soovitakse maksudega saavutada.

«See ei tähenda seda, et protsent siit ja protsent sealt, vaid see, millel baseerub meie maksusüsteem, mida me maksustame on tegelikult ju aegade tagant kui meil ei olnud veel digitaalset ettevõtlust, uusi tegevusalasid, inimesed võib-olla käisid tööl rohkem ja praegu töötavad kodudest, jne,» lausus peaminister.

«Kui meie eesmärk on see, et ära maksusta kõrgelt seda, mida sa tahad, et areneks, siis kui vaatame maksusüsteemi, siis mis on kõige kõrgemalt maksustatud? Töötamine. Ja ometi me tahame, et inimestel oleks tööd ja leiba. Järelikult me peame vaatama seda pilti tervikuna, kuidas me saame ühelt poolt need maksutulud kätte, mida meil on vaja nende vajalike kulude ülalpidamiseks, aga teiselt poolt maksude kasutamine selleks, et ka soodustada või mitte soodustada teatud tegevusi,» rääkis ta.

Debatt peab Kallase sõnul olema kõiki eluvaldkondi hõlmav ja vaatama ümber, mida riik praegu maksustab, mida riik tahab arendada ja mida kõrgema maksuga piirata. «Kui võtame kõikvõimalikud poliitikasuunad meil ja maailmas, seal on palju elemente. Minu arvates see peaks olema laiaulatuslik debatt, nagu oleks pidanud olema pensionireformi debatt, kus oleks pidanud osalema nii koalitsioon kui opositsioon ja me räägime üldiselt suurest pildist,» sõnas peaminister.