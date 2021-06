Sutt: liitlassuhted Prantsusmaaga laienevad eri valdkondadesse

Lisaks arutas minister Sutt uue OECD peasekretäriga hiljuti kokkulepitud digimaksustamise ettepanekut ning kohtus Airbusi ja Ubisofti esindajatega.

Suti sõnul on Eesti ja Prantsusmaa vahelised suhted viimastel aastatel tugevalt kasvanud, eeskätt just kaitsevaldkonnas ning see on avanud koostööuksi ka muudes valdkondades, nagu ettevõtlus, digitaliseerimine ja küberturvalisus. «Sel aastal tähistame 100 aastat diplomaatilisi suhteid meie riikide vahel. Eesti ja Prantsusmaa on olemuselt üsna sarnased ja mõlemat iseloomustavad globaalsed ambitsioonid, kuid mis peamine - ka julgus neid taga ajada,» rääkis minister.

Kohtumisel Prantsusmaa riigireformi ministri Amelie de Montchaliniga arutati koostööd avaliku sektori digitaliseerimises ja selle pilve tõstmises. Minister Sutt märkis, et need on sammud õiges suunas. «Eestis on 99 protsenti avalikest teenustest digiteenustena kättesaadavad ja meie inimesed võidavad sellest nii ajaliselt kui rahaliselt iga päev. Selle aluseks on aga oluline pälvida kodanike usaldus IT süsteemide vastu. Selleks peab süsteem olema võimalikult läbipaistev, kuid samas turvaline, et inimene tunneks, et tema andmed on riigi poolt hoitud,» selgitas Sutt.

Teenuste efektiivsuse huvides on Montchalini eesmärk rakendada võimalikult palju andmete ühekordse küsimise põhimõtet ja selleks soovivad nad põhjalikumalt tutvuda ka Eesti x-tee kogemusega.

Hilisemal kohtumisel Prantsusmaa digiministri Cederic O’ga räägiti koostööst digi vallas, aga ka start-up poliitikast. Prantsusmaa tutvustas hiljuti uut start-up poliitika aluspaberit Scale-Up Europe, millega loodetakse EL idufirmade ökosüsteem järgmisele tasemele viia. «Riigi ülesanne on luua idufirmadele soodne ettevõtluskeskkond nt teadus- ja arendustegevuse investeeringute toetamise, maksusoodustuste või talente meelitava seadusandluse näol, sest riigil on edukast idufirmade ökosüsteemist ainult võita. Viimase viie aasta jooksul on Eesti idufirmade sektor nii tulude kui loodud töökohtade poolest kasvanud umbes 30 protsenti aastas. Lisaks on Eestist on tänaseks tõusnud seitse ükssarvikut - Startup Estonia andmetel on see elaniku kohta rohkem kui kuskil mujal Euroopas, seega on teistel liikmesriikidel meilt nii mõndagi õppida,» märkis Sutt.

Samuti kohtuti ka OECD peadirektori Mathias Cormanniga, kellega arutati möödunud nädalavahetusel kokkulepitud digimaksu kehtestamist suurfirmadele üle maailma. Minister Sutt rõhutas, et Eesti maksusüsteem ei ole kunagi olnud mõeldud maksudest eemale hiilimiseks, vaid avatud ja ausa konkurentsivõime loomiseks, mida ka OECD peab arvesse võtma. Peadirektor nõustus, et ülemaailmne maksusüsteem ei tohiks panna Eestit ebavõrdsesse seisu ning kinnitas, et digimaksu eesmärk pole konkurentsi vähendamine, vaid õigluse tagamine ja maksudest kõrvalehoidmise lõpetamine.