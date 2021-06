Kohalikel valimistel võib nüüd ka valimispäeval kampaaniat teha

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe sõnas, et selle aasta valimiste juures on kõige suurem muudatus see, et kasutusele võetakse elektroonilised valijate nimekirjad ja valija ei ole enam seotud oma elukohajärgse valimisjaoskonnaga, mis tähendab Koitmäe sõnul seda, et valimisringkonna piires saab valija hääletada ükskõik millises hääletamisruumis.

Ka hääletamise aeg on muutunud: valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast - mil on võimalik oma hääl elektrooniliselt anda - ja lõpeb valimispäeval ning paberhääletamine toimub esmaspäevast (11.10) pühapäevani (17.10), e-hääletamine esmaspäevast (11.10) laupäevani (16.10).

Sel aastal on veel lubatud valimispäeval agitatsiooni teha ning kaotatud on poliitilise välireklaami keeld. «Politsei jaoks on läinud selle piirangu jälgimine lihtsamaks,» sõnas Koitmäe, selgitades, et politsei ei pea enam tegelema välireklaamide piiride katsetamisega, et milline reklaam on lubatud ja milline mitte.