Nädala krimi ⟩ Teadustöö Võrtsjärvel tõi kriminaalsüüdistuse

Mehe sõnul tegutsesid nad järvel Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi innovatsiooniprojekti raames. «Innovatsioon ju tähendabki seal seda, et me ei püüa 50 aastat ühte tüüpi mõrdadega, vaid üritasimegi seal kasutada selektiivsuse aknaid (püünise omadus tabada just parasjagu sobiva liigi ja ­sobiva suuruse ehk küpsusastmega kalu – autor) ning madala mõrdasid, kuhu jääb peenkala, mille suur hulk järves on ­selle tervisele üsna kahjulik,» kirjeldab ­Järvalt oma teadustööd. Selle tarbeks lasti Saaremaal lausa eriline püügivahend teha.

Et kohtumenetlus alles käib, on ­suvel oodata kohtusse tunnistajaid, kes Järvalti lootuses suudavad selle süüdistuse ümber lükata ja tõestada, et kala saadi tasuta. Prokurör Külli ­Saksa sõnul ei saa menetluse pooled tõendite sisu enne kohtuotsuse jõustumist ajakirjanduses avada. See võib mõjutada nii kohtuvaidluste kulgu kui ka tõendite objektiivset hindamist kohtu poolt. «Just kogutud tõendid annavad meile kindluse, et esitatud süüdistus on õigustatud. Küll aga mõistab Eestis õigust kohus, mistõttu tuleb meil need tõendid ja täpsed seisukohad tõendite kohta esitada kõigepealt kohtule ja alles pärast kohtuotsuse jõustumist on meil võimalik neist tõenditest ka ajakirjanduses lähemalt ­rääkida,» sõnab ta.

Vaidlus käib püügiriista kvalifikatsiooni üle

Ain Järvalti hinnangul on etteheidete puhul, mis puudutavad keelatud püügiriista, tegemist keskkonnainspektsiooni suvalise tõlgendusega. «2018. aastal kirjutasin eripüügiloa taotlusesse, et püüame kuue eri tüüpi ja modifikatsiooniga mõrdadega. Siis see sobis. 2019 täpsustasin eripüügiloa taotluses veel, et tegemist on alla ühemeetrise mõrraga, kokku kolm tükki. Kalapüügieeskirjades on aga selle nimi rivimõrd. Keskkonnaministeerium on kasutanud mitmeid sõnastusi, nimetades seda nii angerjarüsaks kui ka alla ühemeetriseks mõrraks. Inspektsioon lihtsalt tõlgendas seda, nagu ise tahtis,» rääkis Järvalt, lisades, et suure tõenäosusega oli see pahatahtlikkus ja sihitud tegevus. «Ju kellelegi ei meeldinud, et olen 17 aastat limnoloogiakeskuse (limnoloogia ehk järveteadus – autor) juhataja olnud. Ei tahaks kedagi otseselt süüdistada, aga eks see tellitud töö tundub olevat,» rääkis mees.

Järvalti vaidlusalune püügiriist. Kohtu all oleva teadustöö tulemusena tehti ka ministeeriumile ettepanek muuta kalapüügieeskirjas rivimõrra iseloomustust. FOTO: Erakogu

Järvalt ei mõista, et kui lubatakse terve ühe hooaja püüda sama riistapuuga, siis miks see järgmisel enam ei sobi. «Me teeme kalaettevõtetega koostööd, see on meil meetmemääruses kirjas ja selle töö tulemus ongi kalurite jaoks ja kalavarude säilitamiseks, ja siis ühel hetkel otsustatakse, et see enam ei sobi.

Nad keerasid mul 2019. aasta ikka täiesti tuksi, sest kolmeaastane projekt pidi siis otsa saama. Õnneks 2020. aastal seda siiski pikendati ja saime ühe hooaja veel. Ja siis ma panin ikka eripüügiloa taotlusesse, et kasutame erineva modifikatsiooniga mõrdasid, ja siis sobis jälle,» selgitas ta.

Menetlust juhtiva Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Külli Saksa hinnangul ei pea need selgitused paika. «Eeluurimisel kogutud tõendite, kohtuistungil osalenud asjatundja selgituste ja esitatud süüdistuse versiooni järgi ei vastanud järves olnud püügivahend püügiloas ega kalapüügieeskirjas kirjeldatud püügivahendile. Kuna kriminaalasi on kohtus, siis annab tõenditele objektiivse hinnangu kohus,» ütles Saks.

Keskkonnaamet ei pidanud võimalikuks uurimisega seotud detaile kommenteerida, ent ameti uurimisosakonna juhataja Rocco Otsa sõnul ei sihi nende ametnikud oma tegevuses pahatahtlikult kindlasti kedagi, vaid amet tegeleb seadusega ette nähtud kontrolli- ja menetluskohustuste täitmisega.