EKRE on kinnitanud, et jätkab samas rütmis kuni päevakorra ammendumiseni, aga mitte kauem kui esmaspäeval kella 9-ni. Siis algab riigikogus uus töönädal ning fraktsioonide arutelud.

Biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi (ABIS) eelnõu teine lugemine on plaanitud nädalavahetuseks. Kui teise lugemiseni ei jõuta on see uue nädala päevakorras, ühtlasi toimuks uuel nädalal ka ABIS-e eelnõu kolmas lugemine.