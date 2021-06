Fotod ⟩ Lennusadam saab uuendatud katuse

Meremuuseumi juhi Urmas Dreseni sõnul kerkivad Lennusadama angaari ümber tellingud, et ehitaja saaks lähinädalatel alustada olemasoleva katusekatte ja soojustuse eemaldamisega.

Aastatel 2009-2012 rekonstrueeritud Lennusadama angaaride kolmekupliline betoonkatus on heas korras, seega ei hõlma katusetööd betoonkonstruktsioone, kuid on vajalikud selleks, et kogu maailma mastaabis unikaalne ehitis säiliks hästi ka tulevikus..