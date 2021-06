Sotsid esitavad Kallasele oma umbusaldusavalduse

Sotsiaaldemokraadid ei kirjuta alla EKRE koostatud umbusaldusavalduse tekstile, kuna SDE juhi Indrek Saare sõnul see sisaldab ohtralt udujuttu ning valesid politseiriigi ja süvariigi teemal. Küll aga ootavad nad riigikogu saadikuid ühinema sellise umbusaldusavaldusega, mis toob välja tegelikud põhjused, miks Kaja Kallase valitsus on läbi kukkunud.

Saare sõnul toetasid sotsiaaldemokraadid jaanuaris Kaja Kallasele peaministri volituste andmist. «Meil olid ootused, et Reformierakonna ning Keskerakonna valitsus asub vähendama ühiskonnas kriisi ajal suurenenud ebavõrdsust ning otsustavalt tõrjuma poliitilist korruptsiooni, mis kahandab inimeste usaldust poliitika ja erakondade vastu. Samuti lubas Kaja Kallas keskkonnateadlikku pööret riigi juhtimises. Toonane usalduskrediit on tänaseks õhku haihtunud. Peaminister ja tema juhitud valitsus on olnud hoolimatu ning petnud kuhjaga neile pandud lootusi,» ütles Saar.