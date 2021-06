Kõigepealt räägiti läbikukkunud umbusaldusavaldusest kaitseminister Kalle Laanetile. «Esimene mõte on, et kui koalitsioon oma kommunikatsiooniga mängib võimaluse kätte, siis ei pea üllatuma, kui umbusaldus tuleb. See võimalus oli ilusti kandikul serveeritud. Selles osas ma ütleks, et opositsioon käitus eeskujuliku opositsioonina, rääkimata asja sisust,» ütles Arras.