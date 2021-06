Päästjad korraldavad neljapäeval Stenbocki maja ees piketi

«2018. aastal andsid poliitikud lubaduse tõsta päästjate palk hiljemalt 2023. aastaks võrdseks Eesti keskmise palgaga. Vastupidiselt lubatule on päästjate olukord aga hoopiski halvenenud,» teatas ühing. Päästja palga mahajäämus Eesti keskmisest on viimaste aastate lõikes tõusnud: «Lahendust probleemile pole näha, kuna juba käesoleva aasta I kvartalis ületas Eesti keskmise palga protsentuaalne kasv valitsuse poolt päästjatele lubatud kolmeprotsendilist palgatõusu. Koos kiire majanduskasvuga jätkub ka keskmise palga tõus, mistõttu päästjate olukord halveneb veelgi,» leiab ühing.

Samuti plaanivad päästjad vastu seista kärpeplaanidele, mis on ette nähtud kõigis ministeeriumides 5 protsendi ulatuses. «EPTAÜ hinnangul on tegemist läbi mõtlemata otsusega, kuna sisejulgeoleku valdkonnas ei ole nii suur eelarvekärbe ainult tegevuskulude arvelt teostatav. Paratamatult tuleb vähendada ka personalikulusid, mis tähendab inimeste koondamist. Esialgsed arvutused näitavad, et töötuks võib jääda 100 päästjat ja sulgemisele minna 3 – 4 päästekomandot, mis tähendab Eesti elanikkonnale olulist turvalisuse langust,» lisas ühing.