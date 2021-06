Kallas koos Balti kollegidega kohtub NATO tippkohtumisel Bideniga

Tippkohtumise ajal kohtuvad Balti riigijuhid ka Joe Bideniga. Kallase sõnul on see tutvumisüritus, mille käigus korratakse üle olulised sõnumid.

«Ameerika Ühendriigid kui NATO kõige suurem liikmesriik, on oluline see, et ka nemad meie regiooni muresid mõistaksid ja oleksid valmis siin kohal olema juhul, kui Venemaa oht paisub suureks,» ütles Kallas.

«Kollektiivkaitse on NATO kõige olulisem ülesanne ning selle tagamiseks tuleb NATO-l kohaneda üha keerulisemaks muutuva julgeolekukeskkonnaga. Meie huvides on kinnitada Alliansi ühtsust ja tagada liitlaste sarnane arusaam Alliansi ees seisvatest ohtudest. Venemaa on jätkuvalt Alliansi jaoks suurim oht. NATO peab jätkama heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamist ning see nõuab nii ressursse kui uusi otsuseid,» märkis peaminister Kaja Kallas tippkohtumise eel.