Terras nimetas Toomi ja Kenderi kaebust häbiväärseks

Yana Toom ja Kaur Kender on esitanud Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonis kaebuse, millega väidavad, et Eesti diskrimineerib halli passiga inimesi, sest neile ei laiene Eesti ja Euroopa Liidu kodakondsusest tulenevad privileegid, teatas Terras.

Terras sõnas, et Euroopa Komisjon on varasemalt sellele küsimusele hinnangu andnud ja leidnud, et Eesti kodakondsuse saamise tingimused on just võrdlemisi liberaalsed ja see teema kuulub konkreetselt liikmesriigi pädevusse. Komisjoni hinnangul polnud antud kaasuses alust sekkumiseks.