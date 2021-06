Kodanikupalga loosimisel oli Lätis ja Eestis kõige rohkem osalejaid

Esimesele üle-euroopalisele kodanikupalga loosimisele registreerus esmaspäeva õhtuks 727 Eesti kodanikku ehk 4,6 protsenti kõigist registreerunutest, keda on kokku 15 893.

Ehkki registreerumine on lõppenud, võib osalejate arv korraldajate sõnul siiski mõnevõrra ka suureneda, kuna kõik registreerunud ei pruukinud kinnitust enda osalemise kohta koheselt saata.

Kõige enam osaleb loosimisel Kreeka kodanikke– 4090 inimest. Järgneb Läti 3763 osavõtjaga. Üle tuhande osavõtja on ka Saksamaalt (2007) ja Itaaliast (1137). Suhtelt elanike arvu juhivad seda edetabelit aga Läti ja Eesti – 100 tuhande elaniku kohta on Lätist 195 ning Eestist 55 loosimisel osalejat. Esinelikus on ka Kreeka ja Bulgaaria , vastavalt 38 ja 11 osavõtjaga 100 tuhande elaniku kohta.