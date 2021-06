Riigikogu arutab peaminister Kaja Kallase umbusaldamist homme

«Minu valitsus on teinud tööd pühendumusega ning olen valmis enda ja oma valitsuse otsuste eest seisma ja selgitama,» ütles Kallas. «Paraku ei saa ma seda teha kohe, kuna mind ootavad täna pikalt ette kokku lepitud tööülesanded, mille täitmisest ma ei pea võimalikuks puududa. See on põhjus, miks valitsus taotleb mulle esitatud umbusalduse arutamist riigikogus mitte täna, vaid homme,» põhjendas ta.