Fotod ⟩ Piirivalvurid tabasid Eesti-Vene piiril sukeldumisülikonnas salakaubavedaja

14. juuni südaöö paiku tuvastasid piirivalvurid Pihkva järvel kahtlase objekti liikumise. Sündmuskohale reageerinud paadipatrull pidas kinni ööpimeduses vees ujunud mehe, kelle puhul oli alust arvata, et ta on seotud piiriülese salakaubaveoga.

«Samas kaasati järvekallast üle kontrollima nii droon kui ka patrull teenistuskoeraga. Peagi teatas droonipiloot, et avastas roostikust musta kilesse pakitud kastid, milles oli üle 100 000 Venemaa Föderatsiooni maksumärkidega salasigaretti,» märkis kordonijuht. Juhtunu kõigi üksikasjade selgitamiseks alustati krimnaalmenetlust, mida viib läbi maksu- ja tolliamet.

Arvi Suvi sõnas, et antud juhtum on ilmekaks näiteks, kuidas piiriüleseks kuritegevuseks otsitakse aina uusi viise.

«Pöörame aktiivselt tähelepanu piiriülese kuritegevuse avastamisele nii maal, veel, õhus ja ka vee all. Lisaks peab piiririkkuja arvestama, et läbi aegade on suureks abiks oma tähelepanekute jagamisega olnud piirivalvuritele ka kohalikud elanikud. Seega kui näete piiriäärsel alal või ka piiriveekogul kahtlast liikumist, sõidukeid või ka drooni, mis võib olla seotud salakaubaveo või muu piiriülese kuritegevusega, andke sellest jätkuvalt omakandi piirivalvuritele teada,» kutsus Suvi piiriäärseid elanikke turvalisuse tagamisele õlga alla panema.