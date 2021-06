Täna teatati, et Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakond (EMO) on ülekoormatud ja ooteaeg võib kohati venida suisa kaheksa tunnini. Postimees käis regionaalhaiglas uurimas, millest on selline ooteaeg tingitud ja milline olukord valitseb osakonna ootesaalis.