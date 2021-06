Lasnamäe tapmise tunnistaja: ühel hetkel ta kükitas ja ei reageerinud enam hoopidele

Esimene tunnistaja rääkis, et oli sel laupäevahommikul valmistumas tööle minekuks. Ta vaatas parasjagu televiisorit, kui kuulis mingeid karjeid. «Kära oli seal tänaval puhkepäevadel tavaline, kuid seekord oli see testsugune, karjusid mitu inimest,» ütles tunnistaja. Aknast välja vaadates nägi ta esimese asjana Läänemere kaubanduskeskuse ees seisvat T-särgis ja teksapükstes meest, kes hoidis kõhust kinni. Näha oli verd. Ta vaatas akende poole ja palus kellelgi kutsuda politsei. Pärast seda istus ta äärekivile. Kõrvutades tunnistaja ütlusi teiste kohtuprotsessil tunnistusi andnud inimestega kirjeldas ta tol hommikul kõhtu noahaava saanud taksojuhti.

Baari poole vaadates nägi ta kaubanduskeskuse juures veel kolme meest, neist üks punases dressipluusis ja sortsides, teine mustas T-särgis ja sortsides ning kolmas üleni mustas. Teiste tunnistajate ütluste põhjal võib järeldada, et need olid sel hommikul elu kaotanud Nikita ning kohtu all olevad Roman Gluhovtšenko ja Ilja Gaidalenko.