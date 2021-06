«Invakaart on ette nähtud liikumispuudega või nägemispuudega inimese teenindamiseks. Seda kaarti võib kasutada siis, kui see inimene, kelle nimele kaart on välja antud, on ise seal autos. Ükskõik, kas juhi või kaassõitjana,» selgitas reidi juhtinud politsei vaneminspektor Arno Lauk.