Erakondade reitingud: EKRE läheb suvele vastu rekordtasemel toetusega

Norstat Eesti AS-i viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,7 protsenti ja Keskerakonda 19,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 19. maist 14. juunini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti kodanikku.

Nädalaga toimus reitingutabelis kaks märkimisväärset muutust. Reformierakonna toetus langes 1,5 protsendi võrra ning esimest korda pärast selle aasta jaanuarikuud jääb peaministripartei toetus alla 30 protsendi. EKRE toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendi võrra ning on nüüd kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustasid. Reformierakonna edu teisel kohal oleva EKRE ees on nüüd 7,5 protsenti ning nende kahe erakonna vahe pole varem nii väike olnud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 7,8 protsendiga ning Isamaa 5,6 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,7 ja opositsioonierakondi 35,1 protsenti.

Teadur Martin Mölder märkis, et kui eelmistel nädalatel oli näha Reformierakonna toetuse stabiliseerumist, siis käesoleval nädalal, kuidas nende juba märtsi alguses alanud langustrend jätkub. «Reformierakonna toetus kukkus märgatavalt ning nende viimase nädala tulemus on tähelepanuväärselt nõrk. See tähendab, et Reformierakonna nelja nädala keskmine reiting võib ka järgmisel nädalal märgatavalt kukkuda, kuna erakonna iganädalased tulemused on kuu ajaga oluliselt kahanenud,» ütles Mölder.

Olulise hüppe ülespoole tegi aga EKRE, kelle nelja nädala keskmine on praegu rekordiliselt kõrge - 21,7 protsenti. EKRE iganädalased tulemused viimasel kolmel nädalal annavad Mölderi sõnul alust oodata, et nende nelja nädala keskmine toetus ka järgmisel nädalal kasvab.