Riigikogus tutvustatakse metsanduse arengukava hetkeseisu

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender märkis, et metsanduse praeguse olukorra ja edasise käekäiguga seotud probleemid on tõusnud jõuliselt avalikkuse tähelepanu keskpunkti. «Keskkonnakomisjon soovib üheskoos kõigi osapooltega koostatavas metsanduse arengukavas leida õiget, mõistliku tasakaalu metsade loodus-, kultuuri- ja majandusväärtuste vahel. Üle poole Eestist on mets, kümnendik meie majandusest tuleb metsast ja ilmselt ei ole Eestis inimest, kes metsas käinud poleks, mets läheb korda, mets on Eesti ja eestlase identiteedi oluline osa,» selgitas Alender.