Jaani: muudatust biomeetrilistes andmetes ei saa läbi viia märkamatult ja aruteluta

«Vandenõuteoreetikute külvatav hirm, et näobiomeetria kaudu on võimalik hõivata ka silmaiirisekujutist, ei vasta tõele,» vastas minister Jaani Postimehele ning tõdes, et näobiomeetria ja silmaiirisekujutise hõivamiseks ja võrdlemiseks on täiesti eraldiseisvad õiguslikud ja tehnoloogilised lahendused.