Otsepilt ⟩ Riigikogu infotunnis vastavad küsimustele Kaja Kallas ja Tõnis Mölder

«Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majanduse arenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Valitsus on teinud terve rea ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad oluliselt Eesti ettevõtteid, maapiirkondade arengut ja riigi julgeolekut,» seisab umbusaldusavalduses.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul praegune valitsus ei ehita, vaid ainult lõhub ning pöörab tagasi eelmise valitsuse kahe aastaga saavutatut. „Kaja Kallas peaministrina on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse rumalate ja vastutustundetute poliitiliste valikute eest otseselt vastutav,“ ütles Helme.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Kaja Kallase valitsuse valed ja vassimised kahjustanud Eesti julgeolekut, konkurentsivõimet ja inimeste turvatunnet.

«See kuidas on mindud pingelises julgeolekuolukorras Eesti riigikaitse, Kaitseväe ja Kaitseliidu kallale on vastuvõetamatu ja ohtlik. Seejuures on avalikkust korduvalt ja sihilikult eksitatud,» ütles Seeder, tuues näitena veel valitsuse otsuse varjata lisaeelarve menetluse käigus ligi 300 miljoni euro suurust täiendavat riigile laekuvat maksutulu.