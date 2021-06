«Me teda ikkagi linna süsteemist nii kergekäeliselt ära ei laseks. Ma saan aru, et koormus on eriti just enne valimisi suur. Ja Peetri akadeemiline taust, mis on suur väärtus ka linnaosavanema ametikohal, vajab oma aega ja seda alati ei jätku. Aga ma väga loodan, et Peeter saab jätkata koos meiega linna meeskonnas,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.