Piirid avanevad ⟩ Soome taastab nädalavahetusest töörände Eestiga

Seni on teistest riikidest üle mere- või maismaapiiri Soome pääsenud vaid need inimesed, kes töötavad ühiskonna toimimiseks või varustuskindluse jaoks olulistel töökohtadel. Tööranne on lennutranspordiga lubatud ka praegu.

STT andmetel võtab Soome valitsus neljapäeval vastu ka otsuse, et sissepääs riiki ei piirdu enam nendega, kes on saanud täieliku vaktsineerimiskaitse. Hooajatöötajad võivad edaspidi siseneda riiki ka näiteks negatiivse koroonatesti olemasolul, vahendas Helsingin Sanomat Soome uudisteagentuuri teadet.

Peaminister Kaja Kallas tegi eelmisel nädalal Soome meedias avaliku pöördumise Soome peaministri Sanna Marini poole. Kallas juhtis kolleegi tähelepanu murele, et Soomes töötavate eestlaste töökohad võivad sattuda ohtu, kui inimestel ei ole võimalik kahe riigi vahet reisida.

«Hea Sanna, olen mures. Olen rääkinud sulle sellest murest ­varemgi ­Kesärantas, Portos, Brüsselis ja ka ­telefoni teel,» kirjutas Kallas Soome ajalehes Helsingin Sanomat avaldatud pöördumises.

«Juba neli ja pool kuud on tuhandetes Eesti kodudes lapsed igatsenud oma isa ja ema ning lootnud, et nad tulevad nädalavahetuseks koju. Kurb, et nädalast nädalasse on ootamine ­olnud asjata ja igatsusel pole lõppu. Hea Sanna, selline olukord ei tohiks olla reaalne 2000ndate Euroopa Liidus. Neli ja pool kuud on väikese lapse elus võrdväärne igavikuga,» kirjutas Kallas. Peaminister loodab, et Eesti ja Soome jõuaksid koos lahenduseni, mis lubaks Soomes töötavatel eestlastel taas kodumaa ja töökoha vahel reisida.

Kallas lisas, et märkimisväärne osa Soome kaubandusest toimub meritsi ja suur osa sellest käib ka läbi Eesti, seega on laevanduse avatuna ­hoidmine ­vajalik.

Kallas kirjutas, et kõik märgid näitavad kriisi taandumist ning suurem osa Soome eakatest ja riskirühmadest on viiruse vastu vaktsineeritud. «Eestis oli eelmise nädala nakatumisnäitaja 72 ja langus kiireneb. Kätte jõudnud suvi on uut lootust toonud. Viiruse põhjustatud kriis on seljatatud ning aeg on anda majandusele uut hoogu,» kirjutas Kallas.