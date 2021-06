Galerii ⟩ Linn jagas parimatele restaureerijatele ja ajalooliste hoonete korrastajatele tunnustust

«Hea meel on tõdeda, et väärtuslike hoonete omanike hulgas leidub üha rohkem muinsusteadlikke ja muinsushoidlikke inimesi. Täna on rõõm tunnustada neid, kes on võtnud oma eesmärgiks muinsuskaitsealuste hoonete väärika taastamise ning puitasumite hävimisohus hoonete välimuse ennistamise. Käesoleval aastal tunnustab Tallinna linn 2020. aastal restaureeritud hoonete omanikke, projekteerijaid, ehitajaid, uuringute tellijaid ja teostajaid. Tunnuse pälvivate tegevus on toonud eredamalt esile meie kultuuriväärtuslikud hooned ja rikastanud miljööväärtuslike asumite säilimist terviklikuna. Preemiafond on sel aastal 5000 eurot,» lausus Novikov.