Eesti elab teadlase hinnangul väga keerukal ajal, kus on vaja tarkust kõikidel riigiastmetel. «Igal riigi arenguetapil on vajalik omatüüpi liider. Ma olen kindel, et praegu on see aeg, kus Eesti liidrite seas peaks olema hea teadusliku ettevalmistusega inimesed,» põhjendas ta.