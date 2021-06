EKRE tahab piirata erakondade liikmete nimekirjade avalikustamist

Riigikogu liige Paul Puustusmaa viitas, et Euroopas on kaks riiki, kus erakondade lihtliikmete nimekirjad on avalikud – Eesti ja Läti. «Ülejäänud riikides on ammu aru saadud, et isikute poliitilised vaated, sealhulgas parteiline kuuluvus on selgelt mõistetav ja vaadeldav isikuandmete osana. Erakondadesse kuulumine, mis ühtlasi on ka isiku poliitilise vaate avalikustamine, ei ole kooskõlas isikliku ja sotsiaalse turvalisusega. Erakondliku kuuluvuse avalikustamine peaks olema iga inimese isiklik otsus,» selgitas ta.