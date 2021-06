GALERII ⟩ Ratas ja Pevkur ei välistanud täiendavaid istungeid

«Poliitika tegemine on jõudnud siia riigikogusse tagasi,» sõnas Ratas alustuseks. Ta märkis, et kodanikuühiskond räägib palju aktiivsemalt kaasa, toimuvad rahumeelsed meeleavaldused. Ka erinevaid obstruktsioone ei saa kuidagi ette heita.

Samuti jääb lõppev istungjärk ajaloosse kirja kui istungjärk, kus toimusid riigikogu kaugosalusega istungid.

Küll aga toonitas Ratas, et talle ei meeldi viimastel nädalatel riigikogus toimuv ning kutsus üles poliitikuid väärikust säilitama. «Meil kõigil, nii koalitsioonil kui opositsiooni tuleb jääda väärikaks. See on see, mis ma panen suure miinuspoole peale. See alavääristab meie inimesi, parlamenti, riiki,» lisas Ratas.

Ka märkis Ratas, et sellist protseduuriliste küsimuste laviini ta ei mäleta. «Ka see on muutunud üheks relvaks,» viitas ta opositsiooni tööriistadele.

«Mulle põhimõtteliselt ei meeldi see, kui üks või teine hakkab riigikogu kodu- ja töökorda pahatahtlikult kasutama,» lisas Pevkur.

«See kui me ei ole täna kõige värskemad, palun vabandust, meil on terve öö seljataga,» viitas Pevkur järjekordsele ööistungile, mis on ajendatud EKRE veetavast venitamistaktikast.

Pevkur lisas, et obstruktsioon on legaalne viis oma rahulolematust näidata, kuid tavapäraselt on see mõeldud ühe konkreetse eelnõu puhul, mitte teadliku plaaniga riigikogu tööd halvata.

«Minu jaoks on siin oht demokraatlikule korrale, kui parlamendi töö pannakse seisma,» kritiseeris Pevkur EKRE taktikat.

«Vat kui lühike kipub olema poliitikute mälu. Henn Põlluaasale (endisele riigikogu esimehele) tehti 2,5 tundi protseduurilisi ja me ei ole nii kaugele veel jõudnud, 10 000 parandusettepanekuni ei ole me ka ei jõudnud,» meenutas Helme.

«Mida külvad, seda lõikad,» ütles Helme. «Ma ei ole näinud ühtki poliitikut, kes pühakuks kõlbaks,» märkis Helme, lisades, et see, mis parlamendis toimub, näitab elutervet demokraatiat.

Riigikogu võttis tänavusel kevadistungjärgul vastu 64 õigusakti. Venitustaktika tõttu jäi vastu võtmata 11 päevakorrapunkti, lisaks jäi pidamata üks olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Päevakorrapunktid nihkuvad praeguse seisuga sügisesse.

Täiendavat istungit hetkel plaanis pole, küll aga on see miskit, mida arutatakse, kinnitasid nii Ratas kui ka Pevkur. Helme toonitas, et ​istungjärkudevahelisel ajal peab olema saalis 51 saadikut. «Opositsioon sellele kvoorumile appi ei tule,» lisas ta.