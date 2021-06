Kaja Kallas: mul on kahju, et päästjad peavad meelt avaldama

«On tõsi, et päästjate palk pole tõusnud sama kiiresti kui palgakasv üldiselt. Eelmise valitsuse RES nägi päästjatele palgatõusuks neljaks aastaks ette ümmarguse null protsenti,» ütles Kallas.

Kallase sõnul on tal kahju, et ei saanud päästjatele anda seekord suuremaid lubadusi, kuid lubas järgmiseks aastaks planeerida siseturvalisuse valdkonda seitsme miljoni euro suuruse palgafondi kasvu.

«Saan aru, et kindlasti ei ole tegemist piisava palgatõusuga,» tunnistas Kallas.

Kallas tõdes, et eesliinil töötamine on tugevat kehalist pingutust nõudev, ohtlik ja raske töö, mis eeldab väga head vormi. «Seetõttu on siseministeeriumil töös eelnõu, millega pikendatakse päästetöötajate pensioni oote toetust varasema kolme aasta asemel viie aastani ning jätkatakse vanaduspensioni suurenduse maksmist peale 2023. aastat,» mainis ta enda postituses.