Tallinna volikogu kinnitas linna eelmise majandusaasta aruande

Linnavolikogu esimees Tiit Terik märkis pressiteates, et majandusaasta aruanne näitab selgelt, et Tallinn on hästi juhitud ja linna finantsseisuga võib igati rahul olla.

Ta nentis, et siiski on koroonapandeemia mõju avaldanud ja prioriteete on tulnud üle vaadata. «Näiteks rakendas linn COVID-19 mõjude leevendamiseks mitmeid abipakette ja kasvatas toetuste mahtu. Samas jätkati investeeringutega, et keerulisel ajal majandust mitte pidurdada,» selgitas Terik.