PM Nädal ⟩ Eesti keel lahendab Prantsuse probleemi

Ta oli võtnud end pooleks aastaks töölt vabaks, et teha oma elu Eestis raskeks sellega, mil pole talle mingit otsest praktilist rakendust. Ta oli otsustanud, et tuleb õppima eesti keelt. Ilma et tal oleks Eestiga mingeidki peresidemeid; ilma et tal oleks vähimatki soovi asuda tööle näiteks tõlgina; ja ilma et tal oleks vähimatki kavatsust Eestisse jääda.