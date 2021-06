Nädala krimi ⟩ Mees hävitas oma lapsepõlvekodu: «Ma panen, raisk, selle maja põlema!»

Eelmise aasta 13. augusti õhtu oli Lõuna-Eestis Vana-Otepää külas ärev. Häirekeskus sai kell 23.04 kõne, et Jaanimäe talus on puhkenud tulekahju. Esimene päästeauto jõudis sündmuskohale kell 23.09 ja päästjad avastasid, et põles laudaga kokku ehitatud kahekorruseline elumaja. Maja oli lausleekides ja katus sisse kukkunud.