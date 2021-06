Luubi all ⟩ Mahetootjad protestivad toetuste vähenemise vastu

Mais toimunud komisjoni istungil oli üks teravamaid teemasid mahepõllumeeste toetused, mida on maaeluministeeriumi ametnike koostatud kava järgi plaanis kärpida. Põllumajandustoetuste allikaid ja eelarveridu on mitu, mistõttu kujuneb kogusumma mitmelt erinevalt toetusrealt. Kokkuvõttes näevad aga mahetootjad, et 2023. aastal algaval toetuste perioodil langevad nendele makstavad subsiidiumid märkimisväärselt. Mahepõllumajanduse koostöökogu juhatuse liige Merit Mikk märkis, et nad analüüsisid mitut selle valdkonna ettevõtet ja kui maaeluministeeriumi kava teoks saab, siis väheneb toetussumma ettevõtteil umbes 35 protsenti. Kusjuures sellesse arvestusse on juba võetud see, et mõne mahetoote eest on võimalik küsida kõrgemat hinda.