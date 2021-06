Nädala taust ⟩ Isamaa seisab viimaste aastate põhimõttelisima vastasseisu ees

Pühapäeval Tartus toimuv Isamaa suurkogu on märgiline: lisaks sellele, et juhiks pürgivad pikaaegne poliitik ja viimased neli aastat Isamaad juhtinud Helir-Valdor Seeder ning tema vastaskandidaat on endine riigi peaprokurör, kuid poliitikas uus tulija ja Isamaa siseopositsiooni Parempoolsete esindaja Lavly Perling, kätkeb vastasseis ka põhimõttelist suunamuutust erakonnas.