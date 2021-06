Remonditööde ajaks suletakse mõneks tunniks Lindakivi sild

«Lindakivi silla asfaltkatte remont on üks osa tänavu Lasnamäel toimuvast suurejoonelisest jalgteede taastamisest. Lindakivi sild on osaks samanimelisest puiesteest ning seda kasutavad igapäevaselt tuhanded inimesed. Seega on äärmiselt oluline, et seal liiklemine oleks mugav ja ohutu,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.