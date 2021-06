Sutt: Eesti digiriiki võiks võtta kui üht suurt tehnoloogiaettevõtet

Suti sõnul tuleb täna nii riikidel kui ettevõtetel üha enam hinnata oma tegevuse mõju kliimale ja keskkonnale. «Digisektoril on rohepöördes kahtlemata oluline roll. Näiteks meie digiriigi arendamisel pole Eestis seni lahenduste keskkonnahoidlikkusele väga suurt tähelepanu pööratud, samas digilahenduste kasutamise keskkonnajalajälg Eestis ja ka mujal maailmas üha kasvab,» rääkis Sutt VivaTechnology konverentsil.

Eesti digiriiki võiks ministri sõnul võtta kui üht suurt tehnoloogiaettevõtet, millel samuti tuleb minna üle keskkonnasõbralikumatele lahendustele. Ministri sõnul hinnatakse tulevikus digiteenuste väljatöötamisel ka keskkonnamõjusid, alates seadmete kasutamisest kuni nende toiteallikani. «Uues digiühiskonna arengukavas on rohelise digiriigi teema selgelt esindatud ja järgnevatel aastatel töötame selles suunas, et saada üheks digitaalselt rohelisemaks riigiks maailmas,» sõnas Sutt.

«Uued tehnoloogiad kujundavad meie üleminekut süsinikuneutraalsele ja ringmajandusele, kuid ei piisa sellest, kui neid võtavad kasutusele vaid suuremad või rikkamad ettevõtted,» leiab Sutt. «Enamik meie ettevõtetest on väikese või keskmise suurusega ja ka neil tuleb leida viise, kuidas viia ellu digipööret ja seeläbi anda oma panus jätkusuutlikumasse tulevikku. See aga eeldab mõttemalli muutust,» tõdes ta.

Euroopa Komisjoni andmetel annavad digiettevõtted täna üle kahe protsendi maailma kasvuhoonegaasidest ja moodustavad elektritarbimisest kuni 9 protsenti. Ministrid tõid arutelu käigus välja, et täpse hinnangu andmine tehnoloogiaettevõtete toodetavate CO2 kogustele on täna veel keeruline ning vajaks suuremat selgust.

«Kui rääkida kliimaeesmärkidest, eriti mis puudutab vabatahtlikku CO2 tasaarvestust, on läbipaistvus tingimata vajalik. Ehkki kliimaseadused võimaldavad praegu heitkoguseid riikide tasandil hästi jälgida, on oluline, et teave, mida ettevõtted oma partneritele, tarbijatele ja investoritele edastavad, oleks korrektne ja üheselt mõistetav kõigile osapooltele,» märkis Sutt kolleegidele.