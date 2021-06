Olenemata sellest, et toetusnumbrite järgi on Keskerakond Reformierakonna ja Konservatiivse Rahvaerakonna järel, on erakonna esimehe Jüri Ratase sõnul Keskerakond toetuse poolest tänavu stabiilseim. «Täna on Reformierakond languses ja ma arvan, et nad on tulnud tagasi selle põhimõttega, mis on eelarve tasakaalu põhimõte - Exceli põhimõte, mis meile ei sobi,» sõnas ta.