«Ootame ikka valimistulemused ära,» ei olnud Seeder valmis Isamaa käekäiku ette prognoosima. «Isamaal on olnud erinevaid aegu, on tulijaid ja minejaid, aga Isamaa on läinud erakonnana edasi ja olnud Eestile alati vajalik,» sõnas ta.