«Ma loodan siiralt, et kõigi valimiste eel on kõik vaenlased, aga pärast valimisi sõbrad,» tõdes Aaltonen ja tunnistas, et pinget on praegusel ajal erakonnas ka tunda. Küll aga see, et erakonnas inimesed lähevad ja tulevad, ei ole tema hinnangul kuidagi traagiline.