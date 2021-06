Isamaa esinumber kohalikel valimistel Tartus on Tõnis Lukas

Lukase sõnul on Isamaa meeskonda ja eesmärke vaadates olemas kõik eeldused, et Isamaa saab sügisel Tartu Linnavolikogu mõjukaimaks jõuks. Tema sõnul tuleb ellu viia Suur-Tartu idee, et Tartu saaks kasutada oma potentsiaali ülikoolilinnana, Eesti ja Põhja-Euroopa ühe olulisema keskusena.

«Tartu kiire areng tasakaalustaks Eestit regionaalselt. Selleks on tarvis korralikke ühendusteid nii Eesti sees kui rahvusvaheliselt. Isamaa juhitud Tartu seab sihiks, et Tartust saaks Eesti ja Põhja-Euroopa kultuuri ja ettevõtluse keskus, koos arvestatava ingelinvestorite võrgustiku ja IT ettevõtetega,» ütles Lukas.

Ühtlasi usub Lukas, et seista tuleb selle eest, et avaliku sektori töökohti ei suunataks ainult pealinna. «Tartu linn peab oluliselt rohkem kaasa rääkima selles, et peatada haridus- ja teadusministeeriumi ja teiste avalike sektori töökohtade hiiliv tagasi viimine Tallinna.»

Lukase sõnul peab Tartu olema suur kirjandus- ja kultuuripealinn ning sealsest lauluväljakust peab saama korralik kultuurikeskus. «Tartu on UNESCO kirjanduslinn ja Euroopa 2024. aasta kultuuripealinn. Kirjandusmuuseumi direktorina näen, kui tähtis on Tartule täita neid mõlemaid rolle suurepäraselt. Teeme ettepaneku arendada Tartu laululava piirkond välja korraliku kultuurikeskusena. Meil on ka selleks plaan olemas,» rääkis ta.