Raimond Kaljulaid: Isamaa parempoolsete projekt osutus blufiks

Ta märkis, et Parempoolsete projekt osutus blufiks ning neil isamaaliitlastel, kes soovivad kuuluda parempoolsesse, kuid liberaalsesse erakonda, on nüüd võimalik valida Eesti 200 ja Reformierakonna vahel.

Ka Isamaa välis- ja julgeolekupoliitika korüfeed, ei teinud tema hinnangul mitte midagi vaatamata sellele, et eelmise valitsuse liikmed tegid Eestile oluliste liitlaste ja partnerite suunas kahetsusväärseid avaldusi. «Eks Luik ja Reinsalu tunnetasid hästi, milline on jõudude vahekord parteis ja ei hakanud oma karjääri ohtu seadma,» ütles Kaljulaid.

«Ühiselt püüti umbusaldada peaminister Kaja Kallast ning fraktsioonist kirjutasid kõik peale ühe saadiku alla umbusaldusavaldusele, mis sisaldas mitmeid valesid ja väiteid, mis ei olnud üldse tõsiseltvõetavad. Ma arvan, et kõigile peaks nüüd olema selge, et Isamaa on parempoolne ja konservatiivne erakonnaga. Need Isamaa liikmed ja poliitikud, kes tahaksid olla parempoolsed ja liberaalses erakonnas saavad selles osas valida Reformierakonna ja Eesti 200 vahel,» märkis Raimond Kaljulaid.